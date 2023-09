À L’AVENTURE DANS LE VILLAGE DE CEYRAS ! Rue de la Cambalade Ceyras, 25 octobre 2023, Ceyras.

Ceyras,Hérault

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour cela, vous explorez le village de Ceyras et sa nature environnante. Pour récolter les indices, vous arpentez le village et découvrez son patrimoine connu mais aussi caché. Patrick, guide-conférencier, vous éclaire sur l’histoire du village..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Inspector Rando needs help to solve his investigations. To do this, you explore the village of Ceyras and its surrounding countryside. To collect the clues, you’ll wander around the village, discovering its well-known but also hidden heritage. Patrick, a guide and lecturer, will enlighten you on the history of the village.

El inspector Rando necesita ayuda para resolver sus investigaciones. Para ello, explorará el pueblo de Ceyras y sus alrededores. Para reunir las pistas, deambulará por el pueblo y descubrirá su patrimonio, tanto conocido como oculto. Patrick, guía y conferenciante, le contará la historia del pueblo.

Inspektor Rando braucht Hilfe, um seine Fälle zu lösen. Dazu erkunden Sie das Dorf Ceyras und die umliegende Natur. Um Hinweise zu sammeln, durchstreifen Sie das Dorf und entdecken sein bekanntes, aber auch verborgenes Erbe. Patrick, ein Fremdenführer und Referent, klärt Sie über die Geschichte des Dorfes auf.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU CLERMONTAIS