PAPOTAGE AUTOUR DE LIVRES Rue de la Cambalade Ceyras, 9 octobre 2023, Ceyras.

Ceyras,Hérault

Un atelier littéraire, pour ceux qui aiment lire et partager leurs lectures et coups de cœur.

Pour ados et adultes.

Sur inscription – Gratuit..

2023-10-09 14:15:00 fin : 2023-10-09 15:30:00. .

Rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



A literary workshop for those who love to read and share their favorite books.

For teens and adults.

On registration – Free.

Un taller literario para los amantes de la lectura y para compartir sus libros favoritos.

Para adolescentes y adultos.

Es necesario inscribirse – Gratis.

Ein Literaturworkshop für alle, die gerne lesen und ihre Lektüre und Lieblingslektüre mit anderen teilen möchten.

Für Jugendliche und Erwachsene.

Nach Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS