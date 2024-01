Frédéric Mistral en chansons Rue De la Calade Arles, vendredi 24 mai 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:30:00

fin : 2024-05-24

21 h 30 – Théâtre Antique : Spectacle « Frederic Mistral en chansons », organisé par le Félibrige en partenariat avec Festiv’Arles Maintenance et Traditions.

« Frédéric Mistral en Chansons » transporte le public dans l’univers envoûtant du grand poète provençal au cœur du théâtre antique d’Arles. Ce spectacle captivant rend hommage à l’héritage littéraire de Mistral en mettant en musique ses poèmes intemporels. Les murs millénaires du théâtre résonnent des mélodies enchanteresses inspirées par la culture et la langue provençales. Les artistes, avec passion et virtuosité, donnent vie aux vers de Mistral, capturant l’esprit du sud de la France. Entre les colonnes majestueuses et sous le ciel étoilé, le spectacle célèbre la richesse du patrimoine culturel, invitant le public à une expérience sensorielle unique au cœur de la Provence. Un rendez-vous magique entre l’histoire, la poésie et la musique, « Frédéric Mistral en Chansons » illumine la scène du théâtre antique d’Arles.

.

Rue De la Calade Théâtre Antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festivarles@clubinternet.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme d’Arles