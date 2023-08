(Re)découvrir notre Patrimoine : une expérience de Réalité Augmentée au Théâtre Antique Rue De la Calade Arles, 16 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Ad production et Mopa : (Re)découvrir notre Patrimoine : une expérience de Réalité Augmentée au Théâtre Antique via une application sur smartphone.

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Rue De la Calade Théâtre Antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ad production and Mopa: (Re)discovering our heritage: an Augmented Reality experience at the Théâtre Antique via a smartphone application

Producción publicitaria y Mopa: (Re)descubrir nuestro patrimonio: una experiencia de realidad aumentada en el Théâtre Antique a través de una aplicación para smartphone

Ad production und Mopa: (Re)découvrir notre Patrimoine: une expérience de Réalité Augmentée au Théâtre Antique via une application sur smartphone

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles