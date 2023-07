La loge des comédiens au Théatre Antique Rue De la Calade Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’univers des comédiens de l’Antiquité dans une loge à mi-chemin entre le spectacle, l’atelier interactif et l’exposition..

2023-07-08 fin : 2023-08-27 . .

Rue De la Calade Théâtre Antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the world of ancient actors in a dressing room that’s part performance, part interactive workshop and part exhibition.

Venga a descubrir el mundo de los actores antiguos en un vestuario que es en parte representación, en parte taller interactivo y en parte exposición.

Entdecken Sie die Welt der Schauspieler der Antike in einer Loge, die eine Mischung aus Schauspiel, interaktivem Workshop und Ausstellung ist.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme d’Arles