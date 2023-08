Visite flash « Tour Mataguerre » Rue de la Bride Périgueux, 1 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le temps d’une demie-heure, le guide vous fera découvrir les différents quartiers de Périgueux et vous mettra au défi de répondre à quelques questions sur l’histoire de la ville.

Durée : 30 mn

RDV : à l’entrée de la Tour Mataguerre

Tarifs : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 15:30:00. EUR.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For half an hour, the guide will show you the different districts of Périgueux and challenge you to answer a few questions about the city’s history.

Duration: 30 min

RDV: at the entrance to the Tour Mataguerre

Price: 2? per person. Free for children under 12.

Durante media hora, el guía le mostrará los diferentes barrios de Périgueux y le retará a responder algunas preguntas sobre la historia de la ciudad.

Duración: 30 minutos

Punto de encuentro: en la entrada de la Tour Mataguerre

Precio: 2? por persona. Gratis para menores de 12 años.

In einer halben Stunde führt Sie der Stadtführer durch die verschiedenen Viertel von Périgueux und fordert Sie heraus, einige Fragen zur Geschichte der Stadt zu beantworten.

Dauer: 30 Min

RDV: Am Eingang des Mataguerre-Turms

Eintrittspreise: 2 ? pro Person. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Communal de Périgueux