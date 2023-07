Vistite guidée : jardins secrets et leurs mystères Rue de la Bride Périgueux, 5 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Dans l’intimité de lieux privés, des accès exceptionnels, entre antique et romantique, une histoire à travers les âges. Evocation des anciennes maisons féodales comme le château de Limeuil, de Périgueux ou de Bourdeilles au Moyen-Âge bâties sur l’enceinte gallo-romaine. Accès à la mythique porte de Mars sur deux propriétés. Découverte du reposoir d’une ancienne chapelle à l’ombre d’arbres séculaires. Derrière les grilles de lieux clos un univers magique se dévoile..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Rue de la Bride

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the intimacy of private places, exceptional accesses, between antique and romantic, a history through the ages. Evocation of ancient feudal houses such as the Château de Limeuil, Périgueux or Bourdeilles in the Middle Ages, built on Gallo-Roman walls. Access to the mythical Porte de Mars on two properties. Discover the resting place of an ancient chapel in the shade of centuries-old trees. Behind the gates of these enclosed spaces, a magical world is revealed.

En la intimidad de lugares privados, accesos excepcionales, entre antiguos y románticos, una historia a través de los tiempos. Descubra antiguas casas feudales como los castillos de Limeuil, Périgueux y Bourdeilles en la Edad Media, construidos sobre murallas galo-romanas. Acceda a la mítica Porte de Mars en dos propiedades. Descubra el lugar de descanso de una antigua capilla a la sombra de árboles centenarios. Tras las puertas de estos espacios cerrados, se revela un mundo mágico.

In der Intimität privater Orte, außergewöhnliche Zugänge, zwischen Antike und Romantik, eine Geschichte durch die Zeitalter. Beschwörung der alten feudalen Häuser wie das Schloss von Limeuil, Perigueux oder Bourdeilles im Mittelalter, die auf der gallorömischen Stadtmauer errichtet wurden. Zugang zur mythischen Porte de Mars auf zwei Anwesen. Entdecken Sie die Ruhestätte einer alten Kapelle im Schatten jahrhundertealter Bäume. Hinter den Toren geschlossener Orte offenbart sich ein magisches Universum.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Communal de Périgueux