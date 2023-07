Escape Room La Brasserie Rue de la Brasserie n° 6 Aubrives, 12 juillet 2023, Aubrives.

Aubrives,Ardennes

Situé dans l’ancienne réserve de la brasserie, vous aurez une heure pour sortir de la salle de brassage et découvrir le secret du brasseur. Accessible dès 10 ans (toujours accompagné d’un adulte), ce jeu vous transportera dans le monde brassicole. Aucunes connaissances dans le domaine ne vous seront utiles, seul votre esprit logique et de déduction ainsi que la collaboration vous aideront… Ce jeu est immersif, destiné à toutes personnes, jeunes ou moins jeunes, ayant le goût du jeu. Un game master est toujours là pour vous aider pendant le jeu. Une expérience unique à découvrir entre amis, collègues ou en famille. Nombre de joueurs : de 2 à 4 maximum. Tarifs : 2 personnes : 70€ par équipe soit 35€/pers. 3 à 4 personnes : 100€ par équipe soit 25 à 33€/pers. Ouvert du lundi au mercredi de 16h30 à 21h. Le jeudi de 15h à 21h. Le vendredi et le samedi de 9h à 20h. Le dimanche de 10h à 20h. Vous êtes dans votre 18ème année et vous ne possédez pas encore votre PassCulture, inscrivez-vous ici et vous pourrez bénéficier gratuitement de 500€ pour découvrir la culture autour de chez vous et notamment à La Brasserie Escape Room. Celui-ci vous permettra d’inviter vos amis ou votre famille à cette expérience..

Rue de la Brasserie n° 6

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



Located in the old brewery’s storeroom, you will have one hour to get out of the brewing room and discover the brewer’s secret. Accessible from 10 years old (always accompanied by an adult), this game will transport you into the brewing world. No knowledge in the field will be useful, only your logical and deductive mind and collaboration will help you… This game is immersive, for all people, young or not so young, having the taste of the game. A game master is always there to help you during the game. A unique experience to discover with friends, colleagues or family. Number of players : from 2 to 4 maximum. Rates : 2 people : 70? per team or 35?/pers. 3 to 4 people : 100? per team or 25 to 33?/pers. Open from Monday to Wednesday from 4:30 pm to 9 pm. Thursday from 3pm to 9pm. Friday and Saturday from 9am to 8pm. Sunday from 10am to 8pm. If you are in your 18th year and you don’t have your PassCulture yet, register here and you will be able to benefit from 500? free of charge to discover the culture around you and especially at La Brasserie Escape Room. This will allow you to invite your friends or family to this experience.

Situado en el antiguo almacén de la cervecería, dispondrá de una hora para salir de la sala de cocción y descubrir el secreto del cervecero. Accesible a partir de 10 años (siempre acompañado de un adulto), este juego te transportará al mundo de la fabricación de cerveza. No necesitas saber nada sobre elaboración de cerveza, sólo tu mente lógica y deductiva y tu colaboración te ayudarán… Se trata de un juego inmersivo, destinado a todas las personas, jóvenes o mayores, con gusto por los juegos. Un game master siempre está ahí para ayudarte durante la partida. Una experiencia única para descubrir con amigos, colegas o familia. Número de jugadores: de 2 a 4 como máximo. Precios: 2 personas: 70 euros por equipo o 35 euros/persona. 3 a 4 personas: 100 euros por equipo o 25 a 33 euros/persona. Abierto de lunes a miércoles de 16h30 a 21h00. Jueves de 15h a 21h. Viernes y sábado de 9h a 20h. Domingo de 10h a 20h. Si tiene 18 años y aún no tiene su PassCulture, regístrese aquí y podrá beneficiarse de 500? gratuitos para descubrir la cultura que le rodea y, en particular, en La Brasserie Escape Room. Esto le permitirá invitar a sus amigos o familiares a esta experiencia.

Das Spiel befindet sich im ehemaligen Lagerraum der Brauerei. Sie haben eine Stunde Zeit, um aus dem Sudhaus herauszukommen und das Geheimnis des Brauers zu lüften. Dieses Spiel ist ab 10 Jahren zugänglich (immer in Begleitung eines Erwachsenen) und wird Sie in die Welt der Brauerei entführen. Sie werden keine Kenntnisse in diesem Bereich benötigen, nur Ihr logisches Denken, Ihre Kombinationsgabe und Ihre Zusammenarbeit werden Ihnen helfen… Dieses Spiel ist immersiv und richtet sich an alle Personen, ob jung oder alt, die Spaß am Spielen haben. Ein Game Master ist immer da, um Ihnen während des Spiels zu helfen. Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie mit Freunden, Kollegen oder der Familie entdecken können. Anzahl der Spieler: 2 bis maximal 4. Preise: 2 Personen: 70? pro Team, d. h. 35?/Pers. 3 bis 4 Personen: 100? pro Team, d. h. 25 bis 33?/Pers. Geöffnet von Montag bis Mittwoch von 16:30 bis 21:00 Uhr. Donnerstags von 15:00 bis 21:00 Uhr. Freitag und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr. Sonntag von 10:00 bis 20:00 Uhr. Sie sind in Ihrem 18. Lebensjahr und haben noch keinen KulturPass? Dann melden Sie sich hier an und Sie erhalten kostenlos 500?, um die Kultur in Ihrer Umgebung zu entdecken, insbesondere im La Brasserie Escape Room. Mit diesem können Sie Ihre Freunde oder Familie zu diesem Erlebnis einladen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme