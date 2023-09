Marché de Noël Rue de la Brasserie Aubrives, 16 décembre 2023, Aubrives.

Aubrives,Ardennes

Ambiance magique : Marché orné de lumières scintillantes, de décorations et de musiques de Noël, créant ainsi une atmosphère féérique qui émerveillera les visiteurs sous un ciel étoilé. Artisans – Créateurs et métiers de bouche – Animations pour les enfants. Accès gratuit au public. Rejoignez-nous pour rendre cette 1ère édition spéciale. Faisons briller ensemble cette période magique de l’année ! Samedi 16 décembre : de 16h à 22h. Dimanche 17 décembre : de 14h à 20h..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Rue de la Brasserie

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est



Magical ambience: a market adorned with twinkling lights, decorations and Christmas music, creating a magical atmosphere that will fill visitors with wonder under a starry sky. Craftsmen – Designers and food artisans – Activities for children. Free admission for the public. Join us in making this 1st edition special. Let’s make this magical time of year shine! Saturday, December 16: 4pm to 10pm. Sunday December 17: 2pm to 8pm.

Ambiente mágico: un mercado adornado con luces parpadeantes, decoraciones y música navideña, creando una atmósfera mágica que llenará de asombro a los visitantes bajo un cielo estrellado. Artesanos – Diseñadores y artesanos alimentarios – Actividades para niños. Entrada gratuita para el público. Únete a nosotros para hacer que esta 1ª edición sea especial. ¡Hagamos brillar esta época mágica del año! Sábado 16 de diciembre: de 16:00 a 22:00 h. Domingo 17 de diciembre: de 14:00 a 20:00 h.

Magische Atmosphäre: Der Markt ist mit glitzernden Lichtern, Dekorationen und Weihnachtsmusik geschmückt und schafft so eine märchenhafte Atmosphäre, die die Besucher unter einem Sternenhimmel in Staunen versetzt. Kunsthandwerker – Kreative und Lebensmittelhandwerker – Animationen für Kinder. Freier Zugang für die Öffentlichkeit. Schließen Sie sich uns an, um diese 1. Ausgabe zu etwas Besonderem zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam diese magische Zeit des Jahres zum Leuchten bringen! Samstag, 16. Dezember: von 16 Uhr bis 22 Uhr. Sonntag, 17. Dezember: von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-28 par Ardennes Tourisme