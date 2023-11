Cette année en décembre, on colorie ! Rue de la Braconne Nantiat, 1 décembre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Les Médiathèques de Nantiat et Nieul vous proposent durant tout le mois de décembre un coloriage participatif. Le principe ? Vous vous installez confortablement dans vos médiathèques, des feutres sont à votre disposition et vous apportez vos couleurs au dessin proposé. C’est facile, gratuit, tout le monde peut participer et en plus ça détend !.

2023-12-01 fin : 2023-12-30 . EUR.

Rue de la Braconne

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Throughout December, the Nantiat and Nieul media libraries are offering a participative coloring contest. How does it work? You sit comfortably in your media library, with felt-tip pens at your disposal, and add your own colors to the proposed drawing. It’s easy, it’s free, it’s fun and everyone can join in!

Durante todo el mes de diciembre, las mediatecas de Nantiat y Nieul organizan un concurso de colorear. ¿Cómo funciona? Te sientas y te relajas en tu mediateca, tienes rotuladores a tu disposición y añades tus propios colores al dibujo. Es fácil, es gratis, todo el mundo puede participar y, además, ¡es divertido!

Die Mediatheken von Nantiat und Nieul bieten Ihnen während des gesamten Monats Dezember ein partizipatives Ausmalen an. Das Prinzip dahinter? Sie machen es sich in Ihren Mediatheken gemütlich, Filzstifte stehen Ihnen zur Verfügung und Sie bringen Ihre Farben in die vorgeschlagene Zeichnung ein. Es ist einfach, kostenlos, jeder kann mitmachen und außerdem entspannt es!

