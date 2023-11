Atelier : « Médaillon fleuri » avec Manufactory Rue de la Bouteillerie Le Havre, 24 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le 24 novembre, Sechou et Lanileval débarque chez Manufactory. Elles vous propose un atelier créatif pour fêter l’anniversaire de la boutique des p’tites mains. Entre voisins on se soutient !

A partir de 6 ans.

Durée : 30 min

Tarif : 5 €

Inscription par mail: duparc.celine@yahoo.com / sechou76600@gmail.com

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 18:00:00

Rue de la Bouteillerie

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



On November 24, Sechou and Lanileval arrive at Manufactory. They’re offering a creative workshop to celebrate the anniversary of the boutique des p’tites mains. Neighbors helping neighbors!

Ages 6 and up.

Duration: 30 min

Price: 5 ?

Registration by e-mail: duparc.celine@yahoo.com / sechou76600@gmail.com

Reservations essential, number of places limited.

El 24 de noviembre, Sechou y Lanileval llegan a Manufactory. Ofrecerán un taller creativo para celebrar el aniversario de la boutique des p’tites mains. ¡Vecinos que ayudan a vecinos!

Para niños a partir de 6 años.

Duración: 30 minutos

Precio: 5

Inscripciones por correo electrónico: duparc.celine@yahoo.com / sechou76600@gmail.com

Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

Am 24. November kommen Sechou und Lanileval in die Manufactory. Sie bieten Ihnen einen kreativen Workshop an, um den Geburtstag der Boutique der p’tites mains zu feiern. Unter Nachbarn unterstützt man sich!

Für Kinder ab 6 Jahren.

Dauer: 30 min

Preis: 5 ?

Anmeldung per E-Mail: duparc.celine@yahoo.com / sechou76600@gmail.com

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

