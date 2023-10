CONFÉRENCE – LES TRANSMISSIONS DANS LES ARMÉES » Rue de la Bourrede Saint-Nazaire-de-Ladarez, 3 novembre 2023, Saint-Nazaire-de-Ladarez.

Saint-Nazaire-de-Ladarez,Hérault

Conférence à 18h à la salle René Gasc, organisée par l’Association Histoire et Patrimoine Saint-Nazaire de Ladarez. « Les Transmissions dans les Armées » par Gérard ARNETTE Major retraité de l’armée de l’air. En partant du Tam-Tam, des signaux de fumée, jusqu’à nos jours, nous verrons comment s’est créé, le corps des TRANSMISSIONS dans les armées.

Le verre de l’amitié clôturera cette conférence..

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Rue de la Bourrede

Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie



Conference at 6pm at the Salle René Gasc, organized by the Association Histoire et Patrimoine Saint-Nazaire de Ladarez. « Transmissions in the Armed Forces » by Gérard ARNETTE Major, retired from the French Air Force. From Tam-Tam and smoke signals to the present day, we’ll look at how the TRANSMISSIONS corps was created in the armed forces.

A glass of friendship will round off the conference.

Conferencia a las 18.00 h en la Sala René Gasc, organizada por la Asociación Histoire et Patrimoine Saint-Nazaire de Ladarez. « Las transmisiones en las Fuerzas Armadas » por Gérard ARNETTE Mayor, retirado del Ejército del Aire francés. Empezando por el Tam-Tam, las señales de humo y continuando hasta nuestros días, veremos cómo se creó el cuerpo de TRANSMISIONES en las fuerzas armadas.

La confe

Vortrag um 18 Uhr im Saal René Gasc, organisiert von der Association Histoire et Patrimoine Saint-Nazaire de Ladarez. « Les Transmissions dans les Armées » (Die Nachrichtenübermittlung in den Armeen) von Gérard ARNETTE Major im Ruhestand der Luftwaffe. Ausgehend vom Tam-Tam, den Rauchzeichen, bis hin zu unseren Tagen werden wir sehen, wie sich das Übermittlungswesen in den Armeen entwickelt hat.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT AVANT-MONTS