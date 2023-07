Frairie des Petits Ventres Rue de la Boucherie Limoges, 20 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 20 octobre à partir de 12H,

Venez découvrir un événement qui évoque et commémore le souvenir de la corporation des bouchers de la cité limougeaude. L’espace d’une journée, les quartiers de la Boucherie (rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien, place Barreyrette) et des Halles retrouvent ses origines et convient le public à venir déguster les spécialités limousines dans une ambiance conviviale.

L’inauguration de la Frairie débutera à 18H en présence du maire de Limoges et vous pourrez admirer la procession de la statue de Notre-Dame-de-Pitié, tradition féminine du XIXème siècle.

Cette fête typiquement Limougeaude a été créée en 1973 par l’association du Vieux Limoges pour sauver le quartier pittoresque de la Boucherie de la destruction..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 22:00:00. .

Rue de la Boucherie

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



October 20 from 12H,

Come and discover an event that evokes and commemorates the memory of the Limoges butchers’ guild. For one day, the Boucherie (rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien, place Barreyrette) and Halles districts will rediscover their origins and invite the public to come and taste Limousin specialties in a convivial atmosphere.

The Frairie will be inaugurated at 6pm in the presence of the Mayor of Limoges, and you can watch the procession of the statue of Notre-Dame-de-Pitié, a 19th-century feminine tradition.

This typically Limoges festival was created in 1973 by the Association du Vieux Limoges to save the picturesque Boucherie district from destruction.

20 de octubre a partir de las 12.00 horas,

Venga a descubrir un acontecimiento que evoca y conmemora la memoria del gremio de carniceros de Limoges. Durante un día, los barrios de la Boucherie (rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien, place Barreyrette) y de las Halles redescubrirán sus orígenes e invitarán al público a degustar las especialidades lemosinas en un ambiente distendido.

La Frairie se inaugurará a las 18.00 h en presencia del alcalde de Limoges, y podrá admirar la procesión de la estatua de Notre-Dame-de-Pitié, una tradición femenina del siglo XIX.

Esta fiesta típicamente limogesa fue creada en 1973 por la asociación Vieux Limoges para salvar de la destrucción el pintoresco barrio de la Boucherie.

Am 20. Oktober ab 12H,

Entdecken Sie eine Veranstaltung, die an die Metzgerzunft der Stadt Limoges erinnert und ihr ein Denkmal setzt. Einen Tag lang werden die Viertel der Metzgerei (Rue de la Boucherie, Place Saint-Aurélien, Place Barreyrette) und Les Halles zu ihren Ursprüngen zurückgeführt und laden die Öffentlichkeit ein, in einer geselligen Atmosphäre limousinische Spezialitäten zu probieren.

Die Einweihung der Frairie beginnt um 18 Uhr in Anwesenheit des Bürgermeisters von Limoges und Sie können die Prozession der Statue von Notre-Dame-de-Pitié bewundern, eine Frauentradition aus dem 19.

Dieses typisch limogesische Fest wurde 1973 von der Association du Vieux Limoges ins Leben gerufen, um das malerische Viertel La Boucherie vor der Zerstörung zu bewahren.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Limoges Métropole