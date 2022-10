48ème frairie des Petits-Ventres© Rue de la Boucherie Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

48ème frairie des Petits-Ventres© Rue de la Boucherie, 21 octobre 2022, Limoges. 48ème frairie des Petits-Ventres© Vendredi 21 octobre, 09h30 Rue de la Boucherie Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, la frairie des Petits-Ventres© fait son grand retour le 3ème vendredi d’octobre. Rue de la Boucherie rue de la Boucherie limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La frairie des Petits-Ventres est avant tout la fête d’une rue : la rue de la boucherie.

Cette année encore, 30 stands environ investiront la rue de la boucherie et la place de la Barreyrrette pour le plus grand plaisir des Limougeauds. Attention : En raison de l’installation de l’échaffaudage dans la partie haute de la rue de la boucherie, les accès piétons se feront par la place de la Barreyrette et la place du Poids Public.

