Tournoi de Noël de Padel – sur inscription 20€ Rue de la Berle Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau Tournoi de Noël de Padel – sur inscription 20€ Rue de la Berle Lacanau, 22 décembre 2023, Lacanau. Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:00:00

fin : 2023-12-22 22:00:00 . .

Rue de la Berle Twin Padel Club

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Code postal 33680 Lieu Rue de la Berle Adresse Rue de la Berle Twin Padel Club Ville Lacanau Departement Gironde Lieu Ville Rue de la Berle Lacanau Latitude 44.96892 Longitude -1.07331 latitude longitude 44.96892;-1.07331

Rue de la Berle Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/