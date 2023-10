SOIRÉE OENOLOGIQUE FRANCO-HONGROISE « L’HARMONIE DES SAVEURS DE LA LOIRE AU LAC BALATON » Rue de la Bergerie Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire SOIRÉE OENOLOGIQUE FRANCO-HONGROISE « L’HARMONIE DES SAVEURS DE LA LOIRE AU LAC BALATON » Rue de la Bergerie Mauges-sur-Loire, 4 novembre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire Soirée oenologique Franco-Hongroise à Saint-Florent-le-Vieil.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 23:30:00. .

Rue de la Bergerie Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Franco-Hungarian wine evening at Saint-Florent-le-Vieil Velada enológica franco-húngara en Saint-Florent-le-Vieil Ungarisch-französischer Weinabend in Saint-Florent-le-Vieil Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Rue de la Bergerie Adresse Rue de la Bergerie Saint-Florent-le-Vieil Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Rue de la Bergerie Mauges-sur-Loire latitude longitude 47.35944;-1.01307

Rue de la Bergerie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/