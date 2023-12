Immersion en 1944 Rue de la Belle Manière Néhou, 3 décembre 2023, Néhou.

Néhou,Manche

– Reconstitution sur le Camp Patton d’un quartier général avec des ateliers ludiques et historiques sur l’infirmerie, la défense passive, la transmission, la police militaire et le rôle de la résistance.

– Exposition unique sur le général Patton, sous une tente d’époque, animé par sa petite fille.

– Création d’une guinguette pour faire revivre la vie des soldats et civils sur le camp, avec des groupes de musiques reprenant les chants de la libération.

– Exposition de nombreux véhicules militaires et civils des années 40′.

– Organisation d’un cinéma en plein air avec la projection d’un film en lien avec notre thématique. Cela permettant de réunir les familles en toute convivialité et originalité.

– Organisation d’une conférence avec un historien ayant récolté des témoignages de vétérans, échange pendant lequel chacun pourra interagir sur l’importance de l’hommage rendu aux victimes et héros de notre Histoire..

2024-07-06 10:00:00 fin : 2024-07-06 . .

Rue de la Belle Manière

Néhou 50390 Manche Normandie



– Reconstruction of a headquarters on Camp Patton, with fun and historical workshops on the infirmary, passive defense, communications, military police and the role of the Resistance.

– Unique exhibition on General Patton, in a period tent, hosted by his granddaughter.

– Creation of a « guinguette » to bring to life the life of soldiers and civilians on the camp, with music groups singing songs of the liberation.

– Numerous military and civilian vehicles from the ’40s on display.

– Organization of an open-air cinema with the screening of a film related to our theme. An original and convivial way to bring families together.

– Organization of a conference with a historian who has collected testimonies from veterans, during which everyone can interact on the importance of paying tribute to the victims and heroes of our history.

– Reconstrucción de un cuartel general en Camp Patton, con talleres lúdicos e históricos sobre la enfermería, la defensa pasiva, las comunicaciones, la policía militar y el papel de la Resistencia.

– Una exposición única sobre el General Patton, en una tienda de época, presentada por su nieta.

– Creación de una guinguette para revivir la vida de los soldados y civiles en el campo, con grupos musicales que cantarán las canciones de la liberación.

– Exposición de vehículos militares y civiles de los años 40.

– Organización de un cine al aire libre con la proyección de una película relacionada con nuestro tema. Esto permitirá reunir a las familias de una forma original y distendida.

– Organización de una conferencia con un historiador que ha recogido testimonios de veteranos, durante la cual todos podrán interactuar sobre la importancia de rendir homenaje a las víctimas y a los héroes de nuestra historia.

– Nachbau eines Hauptquartiers auf dem Camp Patton mit spielerischen und historischen Workshops zur Krankenstation, passiven Verteidigung, Übermittlung, Militärpolizei und der Rolle des Widerstands.

– Einzigartige Ausstellung über General Patton in einem zeitgenössischen Zelt, die von seiner Enkelin betreut wird.

– Einrichtung einer Guinguette, um das Leben der Soldaten und Zivilisten auf dem Lager wieder aufleben zu lassen, mit Musikgruppen, die die Lieder der Befreiung wiederholen.

– Ausstellung zahlreicher Militär- und Zivilfahrzeuge aus den 40er Jahren.

– Organisation eines Freiluftkinos mit der Vorführung eines Films, der mit unserem Thema in Verbindung steht. Dies ermöglicht es, die Familien in geselliger und origineller Weise zusammenzubringen.

– Organisation einer Konferenz mit einem Historiker, der Berichte von Veteranen gesammelt hat, bei der jeder über die Bedeutung der Ehrung der Opfer und Helden unserer Geschichte diskutieren kann.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cotentin