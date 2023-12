Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault, 28 décembre 2023, Bruyères-et-Montbérault.

Bruyères-et-Montbérault Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 16:30:00

Super activité pour les enfants (et les plus grands aussi) !.

On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire,… Bref, on passe un super moment à passer en famille !

Alors rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères les 27 & 28/12, ainsi que les 03 & 04/01, à 15h ! (sur réservation obligatoire en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 en précisant le nom / nombre d’enfants / le jour et l’horaire souhaités)

Rue de la Batterie

Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France



