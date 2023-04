CASSE CASH AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Rue de la Basse Lande, 31 mars 2023, Haute-Goulaine.

le Collectif Label Brute présente son spectacle de théatre d’objets intitulé Casse Cash au Quatrain le vendredi 31mars 2023 à 20h30.

2023-03-31 à ; fin : 2023-03-31 22:00:00. EUR.

Rue de la Basse Lande

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



the Collectif Label Brute presents its object theatre show entitled Casse Cash at the Quatrain on Friday 31 March 2023 at 8:30 pm

el Collectif Label Brute presenta su espectáculo de teatro objeto titulado Casse Cash en el Quatrain el viernes 31 de marzo de 2023 a las 20.30 horas

das Collectif Label Brute präsentiert sein Objekttheaterstück mit dem Titel Casse Cash im Quatrain am Freitag, den 31. März 2023 um 20.30 Uhr

Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire