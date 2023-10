LE BANQUET DES ILLUMINES -LE THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU Rue de la Basilique Épinal, 15 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Création originale de Clair Arthur.

Un lustre géant est suspendu près de la table, c’est à nous, sujet de ce royaume onirique, d’en allumer les lumignons. Le dîner peut commencer. Une fois le public assis, le roi, la reine, leurs valets et leur cuisinier, munis d’instruments de musique font chanter les convives. Puis la soupe est amenée dans de belles soupières. Peut commencer le souper des illuminés…. Tout public

Vendredi 2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

Rue de la Basilique

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Original creation by Clair Arthur.

A giant chandelier hangs near the table, and it’s up to us, the subjects of this dreamlike kingdom, to light its candles. Dinner begins. Once the audience is seated, the King, Queen, their valets and cook, equipped with musical instruments, make the guests sing. Then the soup is brought out in beautiful tureens. The illuminated dinner begins…

Creación original de Clair Arthur.

Un candelabro gigante cuelga cerca de la mesa, y nos toca a nosotros, los súbditos de este reino de ensueño, encender sus velas. La cena puede comenzar. Una vez sentados los comensales, el Rey, la Reina, sus sirvientes y su cocinera, equipados con instrumentos musicales, hacen cantar a los invitados. Luego se saca la sopa en hermosas soperas. La cena iluminada puede comenzar…

Originalkreation von Clair Arthur.

Ein riesiger Kronleuchter hängt neben dem Tisch, und es liegt an uns, dem Subjekt dieses Traumreichs, die Lichter anzuzünden. Das Essen kann beginnen. Sobald das Publikum Platz genommen hat, bringen der König, die Königin, ihre Diener und ihr Koch mit Musikinstrumenten die Gäste zum Singen. Dann wird die Suppe in schönen Suppentöpfen gebracht. Das Abendessen der Erleuchteten kann beginnen…

