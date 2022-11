Bal folk Rue de la Baraudrie, Aiffres (79)

Bal folk Rue de la Baraudrie, Aiffres (79), 17 décembre 2022, . Bal folk Samedi 17 décembre, 20h30 Rue de la Baraudrie, Aiffres (79)

Au chapeau

organisé par Virézou Rue de la Baraudrie, Aiffres (79) Rue de la Baraudrie Rue de la Baraudrie, 79230 Aiffres, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38935 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Trad poitevin avec Dominique Bourdin Folk des régions de France avec Tradivers source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Rue de la Baraudrie, Aiffres (79) Adresse Rue de la Baraudrie Rue de la Baraudrie, 79230 Aiffres, France Age maximum 110 lieuville Rue de la Baraudrie, Aiffres (79)

Rue de la Baraudrie, Aiffres (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//