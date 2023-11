Marché de Noël RUE DE KERHUIEL La turballe, 9 décembre 2023, La turballe.

Marché de Noël 9 et 10 décembre RUE DE KERHUIEL

Le comité des Fêtes Trescalan La Turballe invite une quinzaine de créateurs et de producteurs de stands.

RUE DE KERHUIEL Salle des Fêtes 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 20 35 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cadro.didier@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://comitedesfetestrescalanlaturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T21:00:00+01:00

