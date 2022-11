Repas anti-gaspi de fête ! Rue de Kerhuel

À partir des invendus récupérés, les participants, sous l’impulsion d’un chef cuisinier bénévole, préparent un repas. Ce repas est ensuite partagé en musique grâce à la participation volontaire d… Rue de Kerhuel Salle de Kerhuel 44420 La turballe 44420 À partir des invendus récupérés, les participants, sous l’impulsion d’un chef cuisinier bénévole, préparent un repas.

Ce repas est ensuite partagé en musique grâce à la participation volontaire d’un groupe de musiciens adhérents.

Rien n’est gaspillé, tout est partagé !

Participation : à partir de 2€ par personne, une partie de la recette est reversée au Secours Populaire.

Renseignement : 06 77 13 28 09.

