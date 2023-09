La cathédrale en chantier rue de Jaulzy, 02200 Soissons Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons La cathédrale en chantier rue de Jaulzy, 02200 Soissons Soissons, 14 octobre 2023, Soissons. La cathédrale en chantier Samedi 14 octobre, 09h30, 10h15, 11h00, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 rue de Jaulzy, 02200 Soissons inscriptions obligatoires Accès exceptionnel aux parties hautes de la cathédrale en présence des

acteurs du chantier : agence Weets, les services de la DRAC des Hauts de

France, les entreprises…

Se présenter à l’entrée de la base vie pour les équipements EPI, les

consignes… 15 mn avant le départ.

Enfants à partir de 10 ans

RV base de vie, rue de Jaulzy

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T10:15:00+02:00

Catégories d'Évènement: Aisne, Soissons

