Sentier des crèches : Chapelle de Wohlfahrtshoffen Rue de Jaegerthal Reichshoffen, 27 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] Crèche avec maquettes de sites locaux, dont le moulin seigneurial et des scènes champêtres. L’eau, régulée par deux écluses, fait tourner une roue à aube. Tout est ici fidèlement reproduit : briques rouges, tuiles en queue-d’aronde, gouttières et leurs descentes avec les fixations..

2023-11-27 fin : 2024-02-02 17:00:00. 0 EUR.

Rue de Jaegerthal

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] Crib with models of local sites, including the seigniorial mill and rural scenes. Water, regulated by two locks, turns a paddle wheel. Everything here is faithfully reproduced: red bricks, dovetail tiles, gutters and downspouts with fastenings.

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] Pesebre con maquetas de lugares locales, incluido el molino señorial y escenas rurales. El agua, regulada por dos esclusas, hace girar una rueda de paletas. Todo está fielmente reproducido aquí: ladrillos rojos, tejas en cola de milano, canalones y sus bajantes con fijaciones.

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] Krippe mit Modellen von lokalen Sehenswürdigkeiten, darunter die herrschaftliche Mühle und ländliche Szenen. Das Wasser, das durch zwei Schleusen reguliert wird, treibt ein Schaufelrad an. Alles ist hier originalgetreu nachgebildet: rote Backsteine, Schwalbenschwanzziegel, Dachrinnen und deren Fallrohre mit Befestigungen.

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte