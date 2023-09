Championnat de France Para Badminton Adapté rue de Hirtzbach Altkirch, 24 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 20 octobre 2023..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

rue de Hirtzbach

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Entries must be returned no later than Friday, October 20, 2023.

Las inscripciones deberán devolverse a más tardar el viernes 20 de octubre de 2023.

Rückgabe der Anmeldungen bis spätestens Freitag, den 20. Oktober 2023.

