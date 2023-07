Cinéma et débat Rue de Greenock Veulettes-sur-Mer, 1 septembre 2023, Veulettes-sur-Mer.

Veulettes-sur-Mer,Seine-Maritime

Séance de cinéma autour du film « Elle s’appelait Sirima », un témoignage sur le calvaire de le chanteuse, égérie de Goldman, suivi d’un débat traitant des violences faites aux femmes, en présence de l’animatrice, Pascale Thirotte.

A 19h à la salle des fêtes.

Entrée 3€/adulte.

2023-09-01 19:00:00 fin : 2023-09-01 . .

Rue de Greenock Salle des fêtes

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Screening of the film « les héroïques » by Maxime Roy (former junkie, hangs out on a motorcycle with his grandson and his buddies). At 50 years old, he has just had a baby and fights to not make the same mistakes and become a good guy. This film will be followed by a debate with François Creton, the main actor on addictology and alcoholism.

At 8pm at the village hall.

Entrance fee 2?/adult

Proyección de la película « Elle s’appelait Sirima », relato personal del calvario de la cantante y musa de Goldman, seguida de un debate sobre la violencia contra las mujeres, en presencia de la presentadora Pascale Thirotte.

A las 19.00 h en la Salle des Fêtes.

Entrada 3€/adulto

Filmvorführung des Films « Elle s’appelait Sirima », ein Zeugnis über das Martyrium der Sängerin und Muse von Goldman, gefolgt von einer Debatte über Gewalt gegen Frauen in Anwesenheit der Moderatorin Pascale Thirotte.

Um 19 Uhr im Festsaal.

Eintritt 3/Erwachsener

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche