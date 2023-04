Salon printanier Rue de Greenock, 30 avril 2023, Veulettes-sur-Mer.

SALON PRINTANIER : salon proposant des produits biologiques et écologiques, des produits locaux concernant l’alimentation, la santé et le bien-être, avec des démonstrations, de l’artisanat…

De 10h à 18h, salle des fêtes, entrée gratuite.

2023-04-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

Rue de Greenock Salle des fêtes

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



PRINTANER FAIR : fair offering organic and ecological products, local products concerning food, health and well-being, with demonstrations, crafts…

From 10 am to 6 pm, village hall, free entrance

SALON PRINTANIER : exposición de productos orgánicos y ecológicos, productos locales relacionados con la alimentación, la salud y el bienestar, con demostraciones, artesanía…

De 10:00 a 18:00 h, sala del pueblo, entrada gratuita

SALON PRINTANIER: Messe mit biologischen und ökologischen Produkten, lokalen Produkten zu den Themen Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden, mit Vorführungen, Kunsthandwerk…

Von 10 bis 18 Uhr, Festsaal, freier Eintritt

