Chasse au Trésor au Château de la Rivière Rue de Goffre La Rivière, 29 juillet 2023, La Rivière.

La Rivière,Gironde

Le Château de la Rivière vous convie le 29 juillet à sa chasse au trésor.

Pendant 40 minutes, partez à la recherche de la « Pierre de Lune ». Cette pierre qui protège le château des intempéries a disparu. Nous avons besoin de vous pour la retrouver!

Terminez par un moment convivial avec un verre de dégustation offert pour les parents et un goûter pour les enfants.

Les enfants restent sous la responsabilité des enfants..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Rue de Goffre

La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château de la Rivière invites you to its treasure hunt on July 29.

For 40 minutes, set off in search of the « Moonstone ». This stone, which protects the château from the elements, has disappeared. We need your help to find it!

Finish with a drink for parents and a snack for children.

Children remain the responsibility of their parents.

El Château de la Rivière le invita a su búsqueda del tesoro el 29 de julio.

Durante 40 minutos, salga en busca de la « Piedra Lunar ». Esta piedra, que protege el castillo de las inclemencias del tiempo, ha desaparecido. Necesitamos tu ayuda para encontrarla

Termine con una bebida para los padres y un tentempié para los niños.

Los niños son responsabilidad de sus padres.

Das Château de la Rivière lädt Sie am 29. Juli zu seiner Schatzsuche ein.

Begeben Sie sich 40 Minuten lang auf die Suche nach dem « Mondstein ». Dieser Stein, der das Schloss vor Wind und Wetter schützt, ist verschwunden. Wir brauchen Ihre Hilfe, um ihn zu finden!

Zum Abschluss gibt es ein Glas Wein zum Probieren für die Eltern und einen Snack für die Kinder.

Die Kinder bleiben unter der Verantwortung der Kinder.

