FORUM RÉGIONAL DE L’EMPLOI Rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy, 9 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Forum Régional de l’Emploi »AVEC’Emploi-Recruter autrement »

L’Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC organise la 25ème édition du Forum Régional de l’Emploi »AVEC’Emploi, recruter-autrement » qui se tiendra le lundi 9 octobre 2023 de 10h à 17h au Parc des Sports de Vandœuvre-lès-Nancy.

CDI, CDD, Intérim, Formation professionnalisante, création d’entreprise…

Cette année, plus d’une soixantaine d’exposants seront présents, pour plus de 20 000 offres à pourvoir.

De nombreux secteurs d’activité seront représentés : industrie, BTP, Service à la personne, Médico social, Sécurité, Transport, Commerce …

Sur place :

1 Pôle Orientation

1 Pôle accompagnement in situ/coaching et traduction/création et impression de CV

1 Pôle jeunesse

1 animation pour décourvir les métiers de l’industrie …

Préparez votre venue ! Découvrez d’ores et déjà les offres à pourvoir et les profils recherchés par les recruteurs ! => www.avec-emploi.fr

Retrouvez tous les exposants présents le Jour J en consultant le site dédié à l’emploi www.avec-emploi.fr ou sur les réseaux sociaux : Avec54 (Facebook) | Association AVEC (Linked’In). Tout public

Lundi 2023-10-09 10:30:00 fin : 2023-10-09 17:00:00. 0 EUR.

Rue de Gembloux

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



AVEC’Emploi-Recruter autrement » Regional Employment Forum

The Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC is organizing the 25th edition of the Forum Régional de l’Emploi »AVEC’Emploi, recruter-autrement » to be held on Monday, October 9, 2023 from 10am to 5pm at the Parc des Sports in Vand?uvre-lès-Nancy.

Open-ended contracts, fixed-term contracts, temporary work, professional training, business start-ups…

This year, over sixty exhibitors will be present, with over 20,000 vacancies to be filled.

A wide range of business sectors will be represented: industry, construction and public works, personal services, medical and social care, security, transport, retail, etc.

On site :

1 Orientation Center

1 On-site support/coaching and translation/CV creation and printing centre

1 Youth Center

1 animation to discover industrial trades …

Plan your visit! Find out what vacancies are available and what profiles recruiters are looking for! => www.avec-emploi.fr

Find out more about all the exhibitors present on D-Day by visiting the dedicated jobs website www.avec-emploi.fr or on social networks: Avec54 (Facebook) | Association AVEC (Linked’In)

Foro Regional de Empleo « AVEC’Emploi-Recruter autrement

La Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC organiza la 25ª edición del Foro Regional de Empleo »AVEC’Emploi, recruter-autrement » que se celebrará el lunes 9 de octubre de 2023 de 10:00 a 17:00 en el Parc des Sports de Vand?uvre-lès-Nancy.

Contratos indefinidos, contratos de duración determinada, trabajo temporal, formación profesional, creación de empresas…

Este año estarán presentes más de sesenta expositores, con más de 20.000 vacantes por cubrir.

Estarán representados sectores muy diversos: industria, construcción y obras públicas, servicios a las personas, asistencia médica y social, seguridad, transporte, comercio minorista, etc.

In situ :

1 Centro de Orientación

1 Centro de apoyo in situ/formación y traducción/creación e impresión de CV

1 Centro de Juventud

1 animación para descubrir empleos industriales…

¡Planifique su visita! Descubra las vacantes disponibles y los perfiles que buscan los reclutadores => www.avec-emploi.fr

Descubra todos los expositores presentes en el Día D visitando el sitio web dedicado al empleo www.avec-emploi.fr o en las redes sociales: Avec54 (Facebook) | Association AVEC (Linked’In)

Regionales Forum für Beschäftigung »AVEC’Emploi-Recruter autrement » (AVEC’Emploi – anders einstellen)

Die Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC organisiert die 25. Ausgabe des Regionalen Beschäftigungsforums »AVEC’Emploi, recruter-autrement », das am Montag, den 9. Oktober 2023 von 10:00 bis 17:00 Uhr im Parc des Sports in Vand?uvre-lès-Nancy stattfinden wird.

Festanstellung, befristeter Arbeitsvertrag, Zeitarbeit, Berufsausbildung, Unternehmensgründung…

Dieses Jahr werden mehr als 60 Aussteller anwesend sein, die mehr als 20 000 Stellenangebote bereithalten.

Zahlreiche Branchen sind vertreten: Industrie, Hoch- und Tiefbau, persönliche Dienstleistungen, Sozialmedizin, Sicherheit, Transport, Handel …

Vor Ort :

1 Pôle Orientation

1 Pôle accompagnement in situ/Coaching und Übersetzung/Erstellung und Druck von Lebensläufen

1 Jugendzentrum

1 Animation, um die Berufe der Industrie zu entdecken …

Bereiten Sie Ihren Besuch vor! Entdecken Sie schon jetzt die offenen Stellen und die von den Personalverantwortlichen gesuchten Profile! => www.avec-emploi.fr

Alle Aussteller, die am D-Day anwesend sind, finden Sie auf der Job-Website www.avec-emploi.fr oder in den sozialen Netzwerken: Avec54 (Facebook) | Association AVEC (Linked’In)

