Le Mas d’Agenais : 2000 ans d’Histoire à découvrir… Rue de Galiane Le Mas-d’Agenais, 3 juillet 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Visite commentée du village du Mas d’Agenais, de la Collégiale et du tableau de Rembrandt par Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays..

Rue de Galiane

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the village of Mas d’Agenais, the Collegiate Church and the Rembrandt painting by Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Visita guiada del pueblo de Mas d’Agenais, la Colegiata y el cuadro de Rembrandt por Madame Beaucourt, cuentacuentos local.

Kommentierte Besichtigung des Dorfes Le Mas d’Agenais, der Stiftskirche und des Rembrandt-Gemäldes durch Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Val de Garonne