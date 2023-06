MEUH FESTIVAL rue de Folkling Œting, 8 juillet 2023, Œting.

Œting,Moselle

4 groupes se succèderont à partir de 19h. Restauration sur place. L’entrée est libre.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-08 . 0 EUR.

rue de Folkling

Œting 57600 Moselle Grand Est



4 bands will perform from 7pm. Catering on site. Admission is free.

4 grupos actuarán a partir de las 19.00 horas. Catering in situ. Entrada gratuita.

ab 19 Uhr treten 4 Gruppen nacheinander auf. Verpflegung vor Ort. Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-06-19 par FORBACH TOURISME