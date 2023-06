BROCKELFEST rue de Folkling Œting, 10 juin 2023, Œting.

Œting,Moselle

Le Brockelfest : Un agréable et convivial moment à passer seul ou en famille. Restauration, boissons, manèges pour enfants et de nombreuses autres animations seront à votre dispositions.

Veuillez trouver ci-joint l’affiche du déroulement des trois jours.. Tout public

Dimanche 2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

rue de Folkling

Œting 57600 Moselle Grand Est



The Brockelfest: A fun and friendly event to enjoy alone or with the whole family. Food, drink, children’s rides and plenty of other entertainment will be on offer.

Please find attached the three-day poster.

El Brockelfest: una forma divertida y agradable de pasar un rato en familia o solo. Habrá comida, bebida, atracciones para niños y muchos otros entretenimientos.

Adjunto encontrará el cartel de los tres días.

Das Brockelfest: Ein angenehmer und geselliger Moment, den Sie allein oder mit der Familie verbringen können. Essen, Trinken, Kinderkarussells und zahlreiche andere Animationen stehen Ihnen zur Verfügung.

Anbei finden Sie das Plakat mit dem Ablauf der drei Tage.

Mise à jour le 2023-06-01 par FORBACH TOURISME