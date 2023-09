Spectacle de la Cie Les Trois Carafons Rue de Faverelles Thou, 8 octobre 2023, Thou.

Thou,Loiret

La commune de Thou accueille la compagnie les 3 carafons avec le spectacle Lala Skafon le 8 octobre à 15 h, salle polyvalente. C’est un petit essai musico-théâtro-poético-oenoclimatique ! Spectacle tout public, gratuit..

Dimanche 2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

Rue de Faverelles

Thou 45420 Loiret Centre-Val de Loire



The commune of Thou welcomes the compagnie les 3 carafons with their show Lala Skafon on October 8 at 3pm, salle polyvalente. It’s a little musical-theatrical-poetico-oenoclimatic experiment! Free show for all audiences.

El municipio de Thou acoge a la compañía les 3 carafons con su espectáculo Lala Skafon el 8 de octubre a las 15:00 h en la Sala Polivalente. Se trata de un pequeño experimento musical-teatral-poético-oenoclimático Gratis para todos los públicos.

Die Gemeinde Thou empfängt die Compagnie les 3 carafons mit dem Stück Lala Skafon am 8. Oktober um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle. Es ist ein kleiner musikalisch-theatralisch-poetisch-oenoklimatischer Versuch! Aufführung für alle Altersgruppen, kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX