Octobre rose : marche caritative Rue de dion bouton Montélimar, 7 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Soutenez les malades durant le mois d’octobre rose. Les inscriptions seront reversées à l’association Ensemble en Couleurs (Service Oncologie de l’Hôpital de Montélimar)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Rue de dion bouton Salle de sport L’Orange Bleue

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Support patients during the month of pink October. Entries will be donated to the Ensemble en Couleurs association (Montélimar Hospital Oncology Department).

Apoya a los pacientes durante el mes de octubre rosa. Todas las participaciones se donarán a la asociación Ensemble en Couleurs (Servicio de Oncología del Hospital Montélimar).

Unterstützen Sie die Kranken während des Rosa Oktobers. Die Anmeldungen gehen an den Verein Ensemble en Couleurs (Onkologieabteilung des Krankenhauses von Montélimar).

Mise à jour le 2023-09-28 par Montélimar Tourisme Agglomération