Finistère . Le Collectif Synergie vous invite à la 5ème édition du festival pluridisciplinaire « Les Jardins Culturels »,.

Depuis 2016, Synergie rassemble des artistes autour de deux jours de temps forts avec concerts variés, scènes poétiques, spectacles vivants pour les petits et grands (contes, théâtre, danses…), des expositions et stands d’auteurs. « Les Jardins Culturels » a pour vocation :

– de permettre l’accès à la culture à tous

– de mettre en valeur les oeuvres des artistes, toutes disciplines confondues ; tout en mêlant les arts et en créant une compatibilité entre eux

– de permettre aux habitants et visiteurs de s'approprier les espaces verts dans un cadre urbain ; afin de marier culture et nature pour le plus grand plaisir de tous collectif.synergie@gmail.com +33 6 89 06 02 45

