Loto par les sapeurs pompiers de Chezal Benoit Rue de Dampierre Chezal-Benoît, 16 septembre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

Venez taper le carton et tentez de remporter de nombreux lots : électroménagers, TV, bons d’achats, corbeilles garnies… Loto animé par Stéphanie M..

Samedi 2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 . 20 EUR.

Rue de Dampierre

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



Come and hit the cardboard and try to win lots of prizes: household appliances, TVs, shopping vouchers, gift baskets… Lotto hosted by Stéphanie M.

Venga y pruebe suerte para ganar muchos premios: electrodomésticos, televisores, vales de compra, cestas de regalo, etc. Lotería organizada por Stéphanie M.

Kommen Sie und schlagen Sie den Karton und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen: Haushaltsgeräte, Fernseher, Einkaufsgutscheine, gefüllte Körbe… Lotto, moderiert von Stephanie M.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT LIGNIERES