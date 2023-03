Vacances de Pâques à l’Arrosoir : les ateliers créatifs pour les enfants rue de Crussol, 22 avril 2023, Figeac .

Vacances de Pâques à l’Arrosoir : les ateliers créatifs pour les enfants 5 EUR

l'Arrosoir rue de Crussol Figeac

2023-04-22 15:00:00 – 2023-04-22

rue de Crussol l'Arrosoir Figeac

Figeac

Lot

5 EUR 5 22/04 atelier Dessin Figurer ses envies, réaliser ce qui nous fait du bien.

Formes, motifs/textures, contours, composition, perspective.

26/04 atelier collage, Recycler les images-idées, forger son propre univers visuel, découper, coller, composer, mettre en valeur et en lien dans le cadre de la page blanche.

29/04 Atelier poésie des couleurs Créer des formes en couleurs, apprendre à se faire plaisir avec l’abstraction, s’initier au sens et à l’association des coloris, des nuances, des combinaisons, des motifs et textures.

3/05 atelier modelage, Avec la pâte auto séchante et la peinture acrylique, apprendre à donner vie à des formes et à des objets en relief.

Les enfants de moins de 7 ans doivent être de préférence accompagné.e.s par un.e aîné.e ou un.e adulte, pas de limite maximale pour l’âge, adolescent.e.s et adultes bienvenu.e.s.

Durée : 1h30

Maximum 9 participant.es

sur inscription

Figurer ses envies, réaliser ce qui nous fait du bien.

Formes, motifs/textures, contours, composition, perspective.

Chaque atelier comprend une initiation aux techniques de base avec chaque outil, un échange oral autour de ce que les enfants aimeraient apprendre à réaliser (personnalité, envies, besoins…), des petites techniques de base de relaxation mentale et d’échauffement physique pour être en état de créer au mieux, une attention à la posture pour ne pas se faire mal sur le long terme, un enseignement sur la valeur économique et écologique de la matière/du médium et un apprentissage à créer à l’aide des objets du quotidien (dimension de réusage, de débrouille, de système d), une initiation à la signature et à la datation des œuvres.

Enfin, chaque atelier se termine par une petite exposition des œuvres créées pendant l’heure, avec une mise en valeur des qualités esthétiques et des styles de chacun.e, pour apprendre à mieux se connaître, assumer et développer son style propre, et la possibilité pour les enfants de s’échanger leurs dessins et leurs contacts s’ils souhaitent se revoir pour créer et jouer ensemble en dehors des ateliers.

rue de Crussol l’Arrosoir Figeac

