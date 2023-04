Conférence et débat – Le compostage en centre-ville rue de Crussol, 19 avril 2023, Figeac .

Conférence et débat – Le compostage en centre-ville

EUR La conférence/débat sera précédée à 18 heures d’un état des lieux du compostage à Figeac, présent et à venir, présenté par les différents partenaires concernés

Quel est le mode de compostage qui vous convient ?

A compter du 1er janvier 2024, tous les particuliers seront tenus de trier leurs déchets alimentaires sous peine d’amendes…

Autant commencer tout de suite ! Antonin Padovani propose le guide parfait pour passer à l’action. Parce qu’en réalité il n’est pas si facile de s’y mettre et, sur ce sujet, les mêmes questions reviennent systématiquement : est-ce que ce n’est pas trop compliqué ?

(Non,il faut juste se lancer.)

Ce n’est pas dégoûtant ? (Pas du tout.) Ça ne sent pas mauvais ?

(Au contraire…)

Il suffit de trouver la méthode qui correspond à son mode de vie et à l’espace dont on dispose. Antonin Padovani commence par nous exposer les bases, nous explique ce qui se passe concrètement dans un composteur, présente de manière très claire le fameux rapport carbone/azote, nous invite à nous familiariser avec les différents habitants du compost, nous enseigne les gestes à connaître, les déchets qui peuvent élire domicile dans le composteur…

Que ce soit au jardin, sur le balcon, dans la cuisine, il passe en revue toutes les méthodes existantes des plus traditionnelles aux plus innovantes, leurs avantages et leurs inconvénients.

Antonin Padovani est journaliste, spécialiste des enjeux environnementaux. Il collabore régulièrement avec la revue Mouvement UP, pour laquelle il parcourt et observe les initiatives qui bouleversent notre rapport à la nature. Par ses lectures et l’observation attentive des luttes actuelles pour le climat, il cherche à concilier les tenants d’une écologie du quotidien aux enjeux politiques et ontologiques qu’appelle la préservation du climat et de nos écosystèmes.

La Fabrique des Savoirs en partenariat avec le café associatif l’Arrosoir vous propose une conférence d’Antonin Padovani autour de son second opus sur le compostage.

