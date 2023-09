CONFÉRENCE : « CONTES & LÉGENDES DE MEUSE » Rue de Condé Pierrefitte-sur-Aire, 7 octobre 2023, Pierrefitte-sur-Aire.

Pierrefitte-sur-Aire,Meuse

Conférence organisée par l’association Mémoire de nos Villages et présentée par Thomas Riboulet.. Tout public

Samedi 2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

Rue de Condé Salle communale

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



Conference organized by the Mémoire de nos Villages association and presented by Thomas Riboulet.

Conferencia organizada por la asociación Mémoire de nos Villages y presentada por Thomas Riboulet.

Konferenz, die von der Vereinigung Mémoire de nos Villages organisiert und von Thomas Riboulet präsentiert wird.

