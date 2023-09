Il était temps ! Rue de Chateaubriand Joué-lès-Tours, 29 septembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le rendez-vous autour du féminin dans la culture revient au Temps Machine. Cette deuxième édition, présentée par Écopia en coopération avec YanaÏ Lab et Le Temps Machine, aborde les questions du féminin dans le milieu de la culture et du spectacle vivant. Sur inscription..

Vendredi 2023-09-29 09:30:00 fin : 2023-09-29 18:00:00. EUR.

Rue de Chateaubriand

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The event focusing on women in culture returns to Le Temps Machine. This second edition, presented by Écopia in cooperation with YanaÏ Lab and Le Temps Machine, looks at women’s issues in culture and live performance. Registration required.

Las mujeres en la cultura vuelve a Le Temps Machine. Esta segunda edición, presentada por Écopia en colaboración con YanaÏ Lab y Le Temps Machine, aborda la problemática de la mujer en la cultura y el espectáculo en directo. Inscripción obligatoria.

Das Treffen rund um das Thema Frauen in der Kultur kehrt ins Le Temps Machine zurück. Diese zweite Ausgabe, die von Écopia in Zusammenarbeit mit YanaÏ Lab und Le Temps Machine präsentiert wird, befasst sich mit den Fragen der Frauen in der Kultur und den darstellenden Künsten. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-21 par ADT 37