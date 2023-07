Tèrra Aventura : Les Nouveaux Z’Ingénieurs Rue de Chardes Le Vigeant, 12 juillet 2023, Le Vigeant.

Le Vigeant,Vienne

« Les nouveaux z’ingénieurs ». La neuvième arche du majestueux viaduc a explosé ! Zouti est le Poïz de la situation : matériaux, outils et beaucoup de technique lui seront nécessaires..

Rue de Chardes

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« The new z’engineers ». The ninth arch of the majestic viaduct has exploded! Zouti is the Poïz of the situation: materials, tools and a lot of technique will be necessary to him.

« Los nuevos ingenieros ». ¡El noveno arco del majestuoso viaducto ha explotado! Zouti es el Poïz de la situación: se necesitarán materiales, herramientas y mucha técnica.

« Die neuen z’Ingenieure ». Der neunte Bogen des majestätischen Viadukts ist explodiert! Zouti ist der Poïz der Situation: Materialien, Werkzeuge und viel Technik werden von ihm benötigt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou