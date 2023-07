Rando mobylette Rue de Chandos Montpon-Ménestérol, 20 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Les Pétaroux du Comice vous proposent une randonnée mobylette de 30 kms sur les routes du canton de la Vallée de l’Isle. Dégustation de glace à la ferme Javerzac et petite pause boisson.

Ouvert à tous les cyclomoteurs et motos anciennes.

Rando mobylette + glace + boisson : 6€

Rando mobylette + glace + boisson + repas : 30€

Le soir repas « veau à la broche » à 19h30 à la base de loisirs de Chandos : 25€/pers.

Repas animé par Hebert’s trio

Réservations au 06 45 76 53 28 ou 06 73 58 41 66

Apportez vos couverts.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Rue de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Pétaroux du Comice propose a 30 km moped ride on the roads of the Vallée de l’Isle canton. Ice-cream tasting at the Javerzac farm and short drinks break.

Open to all mopeds and vintage motorcycles.

Moped + ice cream + drink : 6?

Moped tour + ice cream + drink + meal: 30?

Evening meal « veal on the spit » at 7.30pm at the Chandos leisure center: 25?/pers.

Entertainment by Hebert’s trio

Reservations on 06 45 76 53 28 or 06 73 58 41 66

Bring your cutlery

Los Pétaroux du Comice proponen un paseo en ciclomotor de 30 km por las carreteras del cantón de Vallée de l’Isle. Degustación de helados en la granja de Javerzac y breve descanso para tomar algo.

Abierto a todos los ciclomotores y motos de época.

Ciclomotor + helado + bebida: 6?

Paseo en ciclomotor + helado + bebida + comida: 30?

Cena « ternera a la brasa » a las 19.30 h en el centro de ocio de Chandos: 25?/pers.

Animación a cargo del trío Hebert

Reservas en el 06 45 76 53 28 o 06 73 58 41 66

Traiga sus cubiertos

Die Pétaroux du Comice bieten Ihnen eine 30 km lange Mopedfahrt auf den Straßen des Kantons Vallée de l’Isle an. Eisverkostung auf dem Bauernhof Javerzac und kleine Getränkepause.

Offen für alle Mopeds und Oldtimer-Motorräder.

Mopedfahrt + Eis + Getränk: 6?

Mopedfahrt + Eis + Getränk + Mahlzeit: 30?

Abendmahlzeit « Kalb am Spieß » um 19:30 Uhr in der Freizeitanlage von Chandos: 25/Pers.

Das Essen wird von Hebert’s Trio begleitet

Reservierungen unter 06 45 76 53 28 oder 06 73 58 41 66

Bringen Sie Ihr Besteck mit

Mise à jour le 2023-07-21 par Vallée de l’Isle