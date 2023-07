Vide-grenier Rue de Chandos Montpon-Ménestérol, 6 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Vide-grenier organisé par les Anciens Sapeurs-Pompiers

A « La Cabane » : à l’angle de la rue de Chandos et rue des Barthes

2€ le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place

Réservations au 06 76 31 13 90.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Rue de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Anciens Sapeurs-Pompiers

At « La Cabane »: corner of rue de Chandos and rue des Barthes

2? per linear meter

Refreshments and snacks on site

Reservations on 06 76 31 13 90

Venta de garaje organizada por los antiguos bomberos

En « La Cabane »: en la esquina de la rue de Chandos y la rue des Barthes

2? por metro lineal

Refrescos y tentempiés in situ

Reservas en el 06 76 31 13 90

Flohmarkt, organisiert von den ehemaligen Feuerwehrleuten

In « La Cabane »: an der Ecke Rue de Chandos und Rue des Barthes

2? der laufende Meter

Getränke und Speisen vor Ort

Reservierungen unter 06 76 31 13 90

Mise à jour le 2023-07-19 par Vallée de l’Isle