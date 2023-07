Ciné plein air Rue de Chandos Montpon-Ménestérol, 19 juillet 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Ciné plein air à la base de loisirs de Chandos avec la projection du film « Indiana Jones et le cadran de la destinée ».

A 22h, tarif unique à 5€..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Rue de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at the Chandos leisure park with the screening of the film « Indiana Jones and the Dial of Destiny ».

At 10pm, ticket price 5?

Cine al aire libre en el centro de ocio de Chandos con la proyección de la película « Indiana Jones y el dial del destino ».

A las 22.00 horas, con un precio de 5?

Open-Air-Kino in der Freizeitanlage von Chandos mit dem Film « Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals ».

Um 22 Uhr, Eintritt 5?

Mise à jour le 2023-07-11 par Vallée de l’Isle