Super Noël 2023 : Marché de Noêl de l’école Rue de Chabron Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Toute l’équipe de l’APEL de notre Ensemble Scolaire est heureuse de vous retrouver pour Son Marché de Noël

Un beau programme d’animations OUVERT A TOUS qui lance les festivités de Noël de la Ville de Monistrol sur Loire.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Rue de Chabron

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The APEL team of our school complex is delighted to welcome you to its Christmas Market

An attractive program of events OPEN TO ALL, launching the Christmas festivities in the town of Monistrol sur Loire

Todo el equipo APEL de nuestro complejo escolar está encantado de darle la bienvenida a su Mercado de Navidad

Un gran programa de eventos ABIERTO A TODOS para inaugurar las fiestas navideñas en la ciudad de Monistrol sur Loire

Das gesamte Team der APEL unseres Schulkomplexes freut sich, Sie auf dem Weihnachtsmarkt begrüßen zu dürfen

Ein schönes Unterhaltungsprogramm OFFEN FÜR ALLE, das die Weihnachtsfeierlichkeiten der Stadt Monistrol sur Loire einleitet

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron