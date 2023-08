Bourse instruments de musique et exposition de Luthiers Rue de Cates La Sauvetat-sur-Lède Catégories d’Évènement: La Sauvetat-sur-Lède

Lot-et-Garonne Bourse instruments de musique et exposition de Luthiers Rue de Cates La Sauvetat-sur-Lède, 9 septembre 2023, La Sauvetat-sur-Lède. La Sauvetat-sur-Lède,Lot-et-Garonne Vendre ou acheter un instrument d’occasion, exposer les instruments et salon de luthiers, diatos, tambourins à cordes, veilles….

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. EUR.

Rue de Cates Salle des fêtes

La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sell or buy a second-hand instrument, showcase instruments and luthiers’ fairs, diatos, string tambourines, elders… Vender o comprar un instrumento de segunda mano, exponer instrumentos y ferias de luthiers, diatos, panderetas de cuerda, ancianos… Ein gebrauchtes Instrument verkaufen oder kaufen, Instrumente ausstellen und Geigenbauermesse, Diatos, Saitentamburine, Veilles… Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Bastides Détails Catégories d’Évènement: La Sauvetat-sur-Lède, Lot-et-Garonne Autres Lieu Rue de Cates Adresse Rue de Cates Salle des fêtes Ville La Sauvetat-sur-Lède Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Rue de Cates La Sauvetat-sur-Lède latitude longitude 44.4695701;0.72984317

Rue de Cates La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la sauvetat-sur-lede/