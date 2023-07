REGARDS DE GÉANTS Rue de Cambrai Cantin Catégories d’Évènement: Cantin

Nord REGARDS DE GÉANTS Rue de Cambrai Cantin, 16 septembre 2023, Cantin. REGARDS DE GÉANTS 16 et 17 septembre Rue de Cambrai E​xposition consacrée à la tradition des géants du Nord de la France. E​xposition photos de Stéphane Duquesnoy, photographe amateur.

E​xposition de géants.

A​nimations diverses. Rue de Cambrai 28 rue de Cambrai – 59169 Cantin Cantin 59169 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

