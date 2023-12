Micro-folie à Escoville Rue de Cagny Escoville, 12 décembre 2023 17:00, Escoville.

Escoville,Calvados

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.

Accès libre les mardis de 17h à 19h et les mercredis et samedis de 10h à 12h.

Ateliers thématiques les 6, 13, 15 et 20 décembre. Inscription obligatoire selon les ateliers.

Programme détaillé à télécharger..

2023-12-12 17:00:00 fin : 2023-12-12 19:00:00. .

Rue de Cagny Salle polyvalente

Escoville 14850 Calvados Normandie



The Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge’s mobile Micro-Folie continues its tour! An opportunity to plunge into the heart of national museum masterpieces, thanks to digital tools, games and themed workshops.

Free admission Tuesdays 5pm-7pm, Wednesdays and Saturdays 10am-12pm.

Themed workshops on December 6, 13, 15 and 20. Registration required for each workshop.

Detailed program to download.

La Micro-Folie móvil de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continúa su gira Es una oportunidad para profundizar en las obras maestras de los museos nacionales de Francia, utilizando herramientas digitales, juegos y talleres temáticos.

Entrada gratuita los martes de 17:00 a 19:00 y los miércoles y sábados de 10:00 a 12:00.

Talleres temáticos los días 6, 13, 15 y 20 de diciembre. Inscripción obligatoria para cada taller.

Programa detallado para descargar.

Die mobile Micro-Folie der Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge setzt ihre Tour fort! Die Gelegenheit, in die Meisterwerke der Nationalmuseen einzutauchen, dank digitaler Tools, Spielen oder auch thematischen Workshops.

Freier Zugang dienstags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Thematische Workshops am 6., 13., 15. und 20. Dezember. Anmeldung je nach Workshop erforderlich.

Detailliertes Programm zum Herunterladen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge