Pré-en-Pail-Saint-Samson VISITE DE LA SALLE EMILE LEMAITRE Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson, 17 septembre 2023, Pré-en-Pail-Saint-Samson. Pré-en-Pail-Saint-Samson,Mayenne Visite de l’emblématique salle Emile Lemaitre, de style Art Déco 1930 à Pré en Pail Saint Samson.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Visit the iconic 1930s Art Deco Salle Emile Lemaitre in Pré en Pail Saint Samson Visita a la emblemática sala Art Déco Emile Lemaitre de los años 30 en Pré en Pail Saint Samson Besichtigung der emblematischen Emile-Lemaitre-Halle im Art-déco-Stil von 1930 in Pré en Pail Saint Samson

